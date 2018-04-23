Зачепила 5 авто і в'їхала у вітрину: жінка влаштувала у Києві масштабну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві жінка за кермом авто протаранила вітрину гіпермаркета, передає кореспондент УНН.
За словами очевидців, жінка виїжджаючи з паркінгу, зачепила 5 автомобілів і в'їхала у скляну вітрину. Внаслідок зіткнення розбилося два склопакети, а з торгових рядів біля вітрини перекинувся товар.
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Один з власників пошкоджених авто залишив місце ДТП, не дочекавшись правоохоронців. Постраждалих в наслідок аварії немає. На місці працює слідчо-оперативна група.