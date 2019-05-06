Застройщик показал, как растет ЖК "Итальянский квартал"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Активно ведутся работы по возведению нового жилого комплекса "Итальянский квартал" в Оболонском районе столицы по ул. Богатырской, 32. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
На сегодня в доме №1 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.
В доме №2 выполняются монолитные работы на уровне 3-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.
В домах №№ 3 и 4 выполняются монолитные работы на уровне подвала.
В доме №5 устраивают монолит 2-го этажа.
В доме №6 устраивают монолит 1-го этажа.
В доме №7 проводится обустройство монолитной фундаментной плиты.
В домах №8 и №9 устраивают вертикальные элементы подвала.
В доме №10 проводят вертикальное устройство монолита 1-го этажа.
В домах №№ 11 и 12 выполняются монолитные работы на уровне 3-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 1-го этажа.
В доме №13 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.
В доме №14 обустраивают монолит кровли, кирпичная кладка проходит на уровне 3-го этажа.
Как сообщили в "Киевгорстрое", ЖК "Итальянский квартал" будет состоять из 14 четырехэтажных домов комфорт-класса, объединенных в общий архитектурный проект. Фасады комплекса будут выполнены в светлых оттенках. На первых этажах комплекса запроектированы уникальные квартиры с собственной террасой, площадью от 24 кв. м до 47 кв. м. Квартиры доступны за полную стоимость со скидкой до 10%, в рассрочку до ввода в эксплуатацию или в ипотечный кредит.