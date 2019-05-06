Застройщик показал, как растет ЖК "Итальянский квартал"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101267 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105582 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108363 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109585 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135527 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130291 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Застройщик показал, как растет ЖК "Итальянский квартал"

Застройщик показал, как растет ЖК "Итальянский квартал"

Киев  •  УНН

 • 9456 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Активно ведутся работы по возведению нового жилого комплекса "Итальянский квартал" в Оболонском районе столицы по ул. Богатырской, 32. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".

На сегодня в доме №1 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.

В доме №2 выполняются монолитные работы на уровне 3-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.

В домах №№ 3 и 4 выполняются монолитные работы на уровне подвала.

В доме №5 устраивают монолит 2-го этажа.

В доме №6 устраивают монолит 1-го этажа.

В доме №7 проводится обустройство монолитной фундаментной плиты.

В домах №8 и №9 устраивают вертикальные элементы подвала.

В доме №10 проводят вертикальное устройство монолита 1-го этажа.

В домах №№ 11 и 12 выполняются монолитные работы на уровне 3-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 1-го этажа.

В доме №13 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 2-го этажа.

В доме №14 обустраивают монолит кровли, кирпичная кладка проходит на уровне 3-го этажа.

Как сообщили в "Киевгорстрое", ЖК "Итальянский квартал" будет состоять из 14 четырехэтажных домов комфорт-класса, объединенных в общий архитектурный проект. Фасады комплекса будут выполнены в светлых оттенках. На первых этажах комплекса запроектированы уникальные квартиры с собственной террасой, площадью от 24 кв. м до 47 кв. м. Квартиры доступны за полную стоимость со скидкой до 10%, в рассрочку до ввода в эксплуатацию или в ипотечный кредит.

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