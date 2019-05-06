Забудовник показав, як росте ЖК "Італійський квартал"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Активно тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу “Італійський квартал” в Оболонському районі столиці по вул. Богатирській, 32. Про це УНН повідомили у прес-службі ХК “Київміськбуд”.
Станом на сьогодні у будинку №1 виконуються монолітні роботи на рівні 4-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 2-го поверху.
У будинку №2 виконуються монолітні роботи на рівні 3-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 2-го поверху.
У будинках №№ 3 та 4 виконуються монолітні роботи на рівні підвалу.
У будинку №5 влаштовують моноліт 2-го поверху.
У будинку №6 влаштовують моноліт 1-го поверху.
У будинку №7 проводиться облаштування монолітної фундаментної плити.
У будинках №8 і №9 влаштовують вертикальні елементи підвалу.
У будинку №10 проводять вертикальне облаштування моноліту 1-го поверху.
У будинках №№ 11 і 12 виконуються монолітні роботи на рівні 3-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 1-го поверху.
У будинку №13 виконуються монолітні роботи на рівні 4-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 2-го поверху.
У будинку №14 облаштовують моноліт кровлі, цегляна кладка проходить на рівні 3-го поверху.
Як повідомили у "Київміськбуді", ЖК "Італійський квартал" складатиметься з 14 чотирьохповерхових будинків комфорт-класу, об’єднаних у загальний архітектурний проект. Фасади комплексу будуть виконані в світлих відтінках. На перших поверхах комплексу запроектовані унікальні квартири з власною терасою, площею від 24 кв. м до 47 кв. м. Квартири доступні за повну вартість зі знижкою до 10%, у розстрочку до введення в експлуатацію або у іпотечний кредит.