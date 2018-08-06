Застройщик показал строительство ЖК Mirax

На сегодняшний день оборудовано плиту перекрытия над 15-м этажом и выполнено частично вертикальные элементы (колонны) 16-го этажа, дома №1 секции А.

Проводится строительство и бетонирование монолитных лестничных маршей. Выполняются монолитные работы по обустройству колонн первого этажа на здании №2, секция А, а также работы по гидроизоляции.

Начаты работы по обустройству свайного поля секций Б, дома №2. Продолжаются работы на подпорной стене 4-го дома. Строители работают согласно графику.