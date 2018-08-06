Застройщик показал строительство ЖК Mirax
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Продолжаются строительные работы по возведению жилого комплекса Mirax на ул.Глыбочицкой, 43 в Шевченковском районе столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".
На сегодняшний день оборудовано плиту перекрытия над 15-м этажом и выполнено частично вертикальные элементы (колонны) 16-го этажа, дома №1 секции А.
Проводится строительство и бетонирование монолитных лестничных маршей. Выполняются монолитные работы по обустройству колонн первого этажа на здании №2, секция А, а также работы по гидроизоляции.
Начаты работы по обустройству свайного поля секций Б, дома №2. Продолжаются работы на подпорной стене 4-го дома. Строители работают согласно графику.