Забудовник показав будівництво ЖК Mirax
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Тривають будівельні роботи зі зведення житлового комплексу Mirax на вул.Глибочицькій, 43 в Шевченківському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".
На сьогоднішній день обладнано плиту перекриття над 15-м поверхом і виконано частково вертикальні елементи (колони) 16-го поверху, будинку №1 секції А.
Проводиться будівництво і бетонування монолітних сходових маршів. Виконуються монолітні роботи з облаштування колон першого поверху на будівлі №2, секція А, а також роботи з гідроізоляції.
Розпочато роботи з облаштування пальового поля секцій Б, будинку №2. Тривають роботи на підпірної стіни 4-го будинку. Будівельники працюють згідно з графіком.