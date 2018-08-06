Забудовник показав будівництво ЖК Mirax

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Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

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США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

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25 березня, 09:27 • 111782 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 154393 перегляди

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Тривають будівельні роботи зі зведення житлового комплексу Mirax на вул.Глибочицькій, 43 в Шевченківському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".

На сьогоднішній день обладнано плиту перекриття над 15-м поверхом і виконано частково вертикальні елементи (колони) 16-го поверху, будинку №1 секції А.

Проводиться будівництво і бетонування монолітних сходових маршів. Виконуються монолітні роботи з облаштування колон першого поверху на будівлі №2, секція А, а також роботи з гідроізоляції.

Розпочато роботи з облаштування пальового поля секцій Б, будинку №2. Тривають роботи на підпірної стіни 4-го будинку. Будівельники працюють згідно з графіком.

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