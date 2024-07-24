Забронированным мужчинам не нужно проходить ВЛК - Минцифра

Работникам важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, которые забронированы от мобилизации не нужно проходить ВВК пока они забронированы. Также не нужно идти в ТЦК. Об этом сообщила заместитель директора департамента по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За неделю с момента запуска мы наблюдаем быстрый прирост компаний, которые охотно пользуются новым сервисом. За неделю видим такую статистику - уже 50 тыс. забронировались через портал "Дія" через электронную процедуру бронирования - сказала Ткач.

Она отметила, что в первую очередь бронирование через портал "Дія" доступно для критически важных предприятий, для тех предприятий, которые предоставляют товары и услуги Силам обороны.

Идти в ТЦК не нужно сотруднику, потому что он прошел все соответствующие проверки, у него информация о бронировании также отображается в приложении "Резерв+". Относительно ВЛК, то согласно действующего законодательства забронированным не нужно проходить ВЛК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу - рассказала Ткач.

На уточняющий вопрос, для бронирования сотрудников прохождение ими ВВК теперь не обязательно, Ткач ответила: "Да. Именно забронированным не нужно проходить ВЛК пока они забронированы".

Также по ее словам, для подачи документов на бронирование не нужно проходить ВЛК.

"У нас идет проверка наличия лица в "Оберезі" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", - сказала она.

Дополнение

С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации.

У "Дії" есть видеоинструкция, того, как работает бронирование работников на портале "Дія".