Верховной Раде предлагают предоставить право беспрепятственного выезда за границу на время действия отсрочки или бронирования народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам и другим, кто имеет право на бронирование. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Законопроект № 1460 под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения" был зарегистрирован 2 августа.

Документ предлагает предоставить право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления документа об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации лицам, которым предоставлена отсрочка. Также предлагает распространить это право на время осуществления их полномочий на народных депутатов, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов при условии предъявления ими служебного удостоверения.

Согласно законопроекту бронированию подлежат:

работники Национального антикоррупционного бюро Украины, а также работники пожарно-спасательных подразделений (частей) Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, - 100 процентов количества военнообязанных от общей численности работников (служащих);

служащие и работники, которые проходят службу в Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (кроме работников, указанных в пункте 2 настоящей части), Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых состоит из

Лица, имеющие отсрочку от призыва, а также забронированные от мобилизации, имеют право беспрепятственного выезда за границу на время действия отсрочки или бронирования.

Авторы документы предлагают, чтобы в период рассмотрения вопроса об оформлении бронирования по мобилизации конкретного военнообязанного ТЦК и СП, органы и подразделения, входящие в систему полиции, а также судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины. При этом такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса об оформлении бронирования от призыва на военную службу по мобилизации.

Напомним

С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации.

В Верховную Раду Украины внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.