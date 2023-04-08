Запрет афганским женщинам работать в ООН: ЕС осудил решение Талибана

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“ЕС с глубоким шоком узнал 4-го апреля о решении „Талибана“ запретить афганским женщинам работать в ООН, в агентствах, фондах и программах организации. Такое решение принято после нескольких предыдущих запретов и ограничений, направленных против афганских женщин и девушек, что усиливает и делает более жесткой политику руководителей „Талибана“ в отрицании прав женщин, включая их право на среднее и высшее образование, на работу и на свободу передвижения”, — говорится в документе.

Детали

Высокий представитель ЕС отметил, что это новое дискриминационное решение “Талибана” нарушает международное гуманитарное право, включая международные договоры, в которых участвует Афганистан. Все это происходит на фоне экономического и гуманитарного кризиса в Афганистане, который является одним из худших в мире, когда около 28 миллионов человек, или две трети от всего населения страны нуждаются в гуманитарной помощи, а миллионы афганцев находятся на грани голода.

Отмечается, что ЕС поддерживает усилия ООН и других международных партнеров, а также солидарен с многими афганцами, которые осуждают принятое решение об ограничении прав афганских женщин, и призывает “Талибан” немедленно пересмотреть и отменить принятые решения, и позволить женщинам и девушкам в стране иметь равный доступ к образованию, всем социальным, экономическим и общественным сферам жизни.

В заявлении отмечается, что ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь населению Афганистана. В этом контексте женщины, работающие в гуманитарных организациях, должны оставаться на своих местах для доставки такой гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся людей, которые в ней остро нуждаются.

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“Европейский Союз призывает „Талибан“ выполнить свои обещания и доказать способность уважать и защищать права человека, предоставлять базовые услуги для всего населения Афганистана, в соответствии с их предыдущими заявлениями и обещаниями”, — говорится в документе.

Ранее

Организация Объединенных Наций “получила известие” от властей талибов, которые запрещают афганским женщинам работать в всемирной организации в Афганистане.