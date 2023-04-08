Заборона афганським жінкам працювати в ООН: ЄС засудив рішення Талібану

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“ЄС із глибоким шоком дізнався 4-го квітня про рішення „Талібану“ заборонити афганським жінкам працювати в ООН, у агентствах, фондах та програмах організації. Таке рішення прийнято після кількох попередніх заборон та обмежень, спрямованих проти афганських жінок і дівчат, що посилює та робить більш жорсткою політику керівників „Талібан“ у запереченні прав жінок, включаючи їх право на середню та вищу освіту, на роботу та на свободу пересування”, — йдеться в документі.

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Високий представник ЄС зазначив, що це нове дискримінаційне рішення “Талібану” порушує міжнародне гуманітарне право, включаючи міжнародні договори, в яких бере участь Афганістан. Все це відбувається на тлі економічної та гуманітарної кризи в Афганістані, яка є однією із найгірших у світі, коли близько 28 мільйонів людей, або дві третини від усього населення країни потребують гуманітарної допомоги, а мільйони афганців перебувають на межі голоду.

Наголошується, що ЄС підтримує зусилля ООН та інших міжнародних партнерів, а також є солідарним із багатьма афганцями, які засуджують прийняте рішення щодо обмеження прав афганських жінок, та закликає “Талібан” негайно переглянути та скасувати прийняті рішення, та дозволити жінкам та дівчатам в країні мати рівний доступ до освіти, всіх соціальних, економічних та громадських сфер життя.

У заяві зазначається, що ЄС буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню Афганістану. У цьому контексті жінки, що працюють у гуманітарних організаціях, мають залишатися на своїх місцях для доставки такої гуманітарної допомоги для найбільш нужденних людей, що її гостро потребують.

Цитата

“Європейський Союз закликає „Талібан“ виконати свої обіцянки та довести здатність поважати та захищати права людини, надавати базові послуги для усього населення Афганістану, у відповідності до їх попередніх заяв та обіцянок”, — йдеться в документі.

Раніше

Організація Об’єднаних Націй “отримала звістку” від влади талібів, які забороняють афганським жінкам працювати у всесвітній організації в Афганістані.