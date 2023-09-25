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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обеспечение устойчивости энергосистемы: Украина подписала с США договоренность на 522 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украина подписала с США меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Предусматривается выделение помощи на общую сумму 522 миллионов долларов на ее укрепление, из которых 100 млн долларов при выполнении определенных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство США в Украине.

Детали

Сообщается, что целью этого Меморандума о взаимопонимании является сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности путем восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

Участники намерены сотрудничать в ряде сфер, включая, но не ограничиваясь следующими:

  • Восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;
  • Усиление устойчивости электроэнергетической системы путем увеличения ее достаточности и гибкости, в частности устойчивости к перебоям в поставках электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотвод, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;
  • Установка распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);
  • Более широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;
  • Усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;
  • Подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством Европейского Союза и обязательствами Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества;
  • Сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;
  • Защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, включая, но не ограничиваясь такими сферами, как физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев из-за потенциальных перебоев в энергоснабжении.

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Цитата

«При условии наличия средств, Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 миллионов долларов, из которых 422 миллиона долларов США новой помощи в сфере энергетики, и 100 миллионов долларов – при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мероприятий, указанных в параграфе 3 этого раздела», - говорится в сообщении.

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Так, условиями для предоставления 100 млн долларов является ряд шагов в реформах:

  • утвердить новый устав и создать Наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» – до 30 октября 2023 года;
  • продемонстрировать прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП «НАЭК «Энергоатом», а именно:
  • начать процедуры проведения конкурса на избрание членов Наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» – до 30 ноября 2023 года;
  • создать ПАО «Энергоатом» – до 31 декабря 2023 года.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 1 апреля 2024 года устанавливает порядок, объем, степень и периодичность представления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающиеся законодательства REMIT.
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