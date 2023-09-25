Забезпечення стійкості енергосистеми: Україна підписала з США домовленість на 522 млн доларів

Деталі

Повідомляється, що метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є співпраця з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

Учасники мають намір співпрацювати у ряді сфер, включаючи, але не обмежуючись наступними:



Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;



Посилення стійкості електроенергетичної системи шляхом збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;



Встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);



Ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;



Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;



Підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства Європейського Союзу та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;



Співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;



Захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, включаючи, але не обмежуючись такими сферами, як фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В рамках співпраці України та США планується будівництво в Україні малого модульного ядерного реактора

Цитата

«За умови наявності коштів, Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 мільйонів доларів, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 мільйонів доларів – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будівництво малих модульних реакторів: Україна та США готують програму співпраці

Так, умовами для надання 100 млн доларів є низка кроків в реформах: