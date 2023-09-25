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Забезпечення стійкості енергосистеми: Україна підписала з США домовленість на 522 млн доларів

Забезпечення стійкості енергосистеми: Україна підписала з США домовленість на 522 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Україна підписала із США меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Передбачається виділення допомоги на загальну суму 522 мільйонів доларів на її зміцнення, з яких 100 млн доларів за виконання певних умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство США в Україні.

Деталі

Повідомляється, що метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є співпраця з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

Учасники мають намір співпрацювати у ряді сфер, включаючи, але не обмежуючись наступними:

  • Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;
  • Посилення стійкості електроенергетичної системи шляхом збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;
  • Встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);
  • Ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;
  • Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;
  • Підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства Європейського Союзу та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
  • Співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;
  • Захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, включаючи, але не обмежуючись такими сферами, як фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.

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Цитата

«За умови наявності коштів, Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 мільйонів доларів, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 мільйонів доларів – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу», - йдеться в повідомленні.

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Так, умовами для надання 100 млн доларів є низка кроків в реформах:

  • затвердити новий статут та створити Наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» – до 30 жовтня 2023;
  • продемонструвати прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме:
  • розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» – до 30 листопада 2023 року;
  • утворити ПАТ «Енергоатом» – до 31 грудня 2023 року.
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року встановлює порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.
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