За сговор с дистрибьюторами фармкомпания заплатит полуторамиллионный штраф

В частности сообщается, что компания пыталась признать недействительным решения Комитета от 29 сентября 2016 года. Тогда решением АМКУ было признано, что ООО "Сервье Украина" и ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА", ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия.

"За совершенные нарушения ООО "Сервье Украина" оштрафовано на общую сумму 1 миллион 695 тысяч 691 грн; ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - на 179 тысяч 723 грн; ООО "БаДМ" - на 902 тысячи 655 грн; ООО "А'СТА" - на 423 тысячи 573 грн; ООО "Людмила-Фарм" - на 25 тысяч 712 грн", - напоминает АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на лекарства завышают импортеры и производители

Комитетом было установлено, что ООО "Сервье Украина" и его дистрибьюторы заключили соглашения, которые устанавливали для дистрибьюторов ограничения по территориальной продаже; обязательства по отчетности про объемы, направления реализации лекарственных средств, потребителей и контрагентов дистрибьюторов; непрозрачные механизмы предоставления скидок и другие преимущества для отдельных дистрибьюторов.

"Это привело к необоснованному повышению стоимости лекарственных средств группы компаний Servier, реализованных через процедуры государственных закупок в 2011-2012 годах, а также к ограничению доступа на рынок других субъектов хозяйствования", - сообщает АМКУ.

Теперь ООО "Сервье Украина" необходимо заплатить в госбюджет 1 млн 695 тыс. 691 грн штрафа, а также пеню, подчеркивает Комитет.

Напомним, как писал УНН, в Украине отсутствует монополия аптечного рынка.