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За змову з дистриб'юторами фармкомпанія заплатить півторамільйонний штраф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Верховний Суд поставив крапку у справі про завищення цін на ліки в Україні. Так, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду став на сторону Антимонопольного комітету України, ухваливши залишити без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Серв'є Україна". Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає УНН.

За змову з дистриб'юторами фармкомпанія заплатить півторамільйонний штраф

Зокрема повідомляється, що компанія намагалася визнати недійсним рішення Комітету від 29 вересня 2016 року. Тоді рішенням АМКУ було визнано, що ТОВ "Серв'є Україна" і ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД", ТОВ "БаДМ", ПрАТ "Альба-Україна", ТОВ "А'СТА", ТОВ "Людмила-Фарм" здійснили антиконкурентні узгоджені дії.

"За вчинені порушення ТОВ "Серв'є Україна" оштрафовано на загальну суму 1 мільйон 695 тисяч 691 грн; ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" - на 179 тисяч 723 грн; ТОВ "БаДМ" - на 902 тисячі 655 грн; ТОВ "А'СТА" - на 423 тисячі 573 грн; ТОВ "Людмила-Фарм" - на 25 тисяч 712 грн", - нагадує АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на ліки завищують імпортери і виробники

Комітетом було встановлено, що ТОВ "Серв'є Україна" і його дистриб'ютори уклали угоди, які встановлювали для дистриб'юторів обмеження щодо територіального продажу; зобов'язання щодо звітності про обсяги, напрямки реалізації лікарських засобів, споживачів і контрагентів дистриб'юторів; непрозорі механізми надання знижок і інші переваги для окремих дистриб'юторів.

"Це призвело до необґрунтованого підвищення вартості лікарських засобів групи компаній Servier, реалізованих через процедури державних закупівель у 2011-2012 роках, а також до обмеження доступу на ринок інших суб'єктів господарювання", - повідомляє АМКУ.

Тепер ТОВ "Серв'є Україна" необхідно заплатити до держбюджету 1 млн 695 тис. 691 грн штрафу, а також пеню, підкреслює Комітет.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні відсутня монополія аптечного ринку.

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