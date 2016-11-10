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За жестокое убийство в Николаевской области 20-летнего парня приговорили к 15 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 7902 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Николаевской области до 15 лет лишения свободы осудили 20-летнего жителя села Сливино за жестокое убийство товарища. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Событие произошло в феврале этого года в селе Сливино Николаевского района. Местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел в квартиру товарища, и имея умысел на завладение его имуществом, нанес последнему 85 ударов ножом в различные части тела, в результате чего тот скончался на месте происшествия. После убийства преступник завладел имуществом пострадавшего.

Убийца свою вину признал частично, но не раскаялся.

По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном с особой жестокостью (п.4, п.6 ч.2 ст.115 УК Украины) и разбое, направленном на завладение имуществом, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, в интересах отца погибшего с виновного взыскали 200 тыс. гривен морального ущерба.

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