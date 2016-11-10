За жорстоке вбивство на Миколаївщині 20-річного хлопця засудили до 15 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Миколаївщині до 15 років позбавлення волі засудили 20-річного жителя села Сливине за жорстоке вбивство товариша. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Подія сталася у лютому цього року в селі Сливине Миколаївського району. Місцевий житель, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, прийшов до квартири товариша, та маючи намір на заволодіння його майном, наніс останньому 85 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого той помер на місці події. Після вбивства злочинець заволодів майном постраждалого.
Вбивця свою вину визнав частково, але не розкаявся.
За результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю (п.4, п.6 ч.2 ст.115 КК України) та розбої, спрямованому на заволодіння майном, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, в інтересах батька загиблого з винуватого стягнуто 200 тис. гривень моральної шкоди.