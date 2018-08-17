За сбыт российской пропаганды в Киеве оштрафовали продавцов книг

“Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП Перчак В.В. и ФЛП Путевский В.А. Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс. 230 грн. в случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн”, - говорится в сообщении.

Рейд на киевском книжном рынке “Петровка” провели сотрудники Госкомтелерадио совместно с оперативниками СБУ. В результате мероприятия правоохранители обнаружили и пресекли незаконную реализацию книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов.

Как отмечается, решение о наложении административно-хозяйственного штрафа подлежит исполнению с момента его вынесения, но не позднее 15 рабочих дней с даты ее получения субъектом хозяйствования, в отношении которого оно вынесено. Оно может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Ранее стало известно о ряде шагов Украины о введении санкций против российских книгоиздателей.