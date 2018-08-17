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За збут російської пропаганди у Києві оштрафували продавців книг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. За незаконне розповсюдження російських книжок на ринку “Петрівка” оштрафовано двох підприємців. Про це повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.

За збут російської пропаганди у Києві оштрафували продавців книг

“Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єктів господарювання ФОП Перчак В.В. та ФОП Путівський В.А. Книжки, які розповсюджувалася без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємців накладено адміністративно-господарські штрафи у розмірі 37 тис. 230 грн. У разі повторного порушення чинного законодавства, сума штрафу складатиме вже 186 тис. 150 грн”, — йдеться у повідомленні.

Рейд на київському книжковому ринку “Петрівка” провели співробітники Держкомтелерадіо спільно із оперативниками СБУ. У результаті заходу правоохоронці виявили і припинили незаконну реалізацію книжкової продукції, завезеної з Російської Федерації без дозвільних документів.

Як зазначається, рішення про накладення адміністративно-господарського штрафу підлягає виконанню з моменту його винесення, але не пізніше 15 робочих днів з дати її отримання суб’єктом господарювання, щодо якого його винесено. Воно може бути оскаржено суб’єктом господарювання протягом 10 робочих днів з дня його отримання.

Раніше стало відомо про низку кроків України щодо запровадження санкцій проти російських книговидавців.

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