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15 марта, 19:03 • 82829 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121213 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112969 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107474 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95572 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93377 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81796 просмотра

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За восемь дней войны в Киеве родилось 390 малышей

За восемь дней войны в Киеве родилось 390 малышей

Киев • УНН

 • 109361 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН.В течение последних восьми дней в Киеве родились 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко заявил в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Больницы города обеспечены всем необходимым, работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Родильные дома столицы тоже работают, и в течение последних восьми дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка”, - сообщил Кличко.

Детали

Городской голова напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб. Все контакты штаба- на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь, и для людей, которым сегодня нужна помощь.

Ранее

Как писал УНН, сегодня Кличко призвал владельцев частных аптек возобновить работу, а местных жителей - воздержаться от передвижения по Киеву.

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Киев

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