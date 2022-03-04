За восемь дней войны в Киеве родилось 390 малышей

Цитата

“Больницы города обеспечены всем необходимым, работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Родильные дома столицы тоже работают, и в течение последних восьми дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка”, - сообщил Кличко.

Детали

Городской голова напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб. Все контакты штаба- на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь, и для людей, которым сегодня нужна помощь.

Ранее

Как писал УНН, сегодня Кличко призвал владельцев частных аптек возобновить работу, а местных жителей - воздержаться от передвижения по Киеву.