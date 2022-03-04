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Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу, а людей – не пересуватися столицею

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу, а людей – не пересуватися столицею

Київ • УНН

 • 129154 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Столичний міський голова Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу, а містян – утриматись від пересування Києвом. Відповідне відеозвернення мер Києва оприлюднив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". Я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", – сказав Кличко.

Деталі

Він нагадав, що у столиці для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

"Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття! Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Зберігаємо витримку! Допомагаємо чим можемо людям, які поруч! Тримаємо Київ! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додам міський голова.

Раніше

Як писав УНН, напередодні Кличко звернувся із закликом не залишати авто біля залізничного вокзалу, адже звідти триває евакуація жінок та дітей.

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