Кличко призвал владельцев частных аптек возобновить работу, а людей – не передвигаться по столице

Цитата

"Ночь в столице прошла относительно спокойно. Несколько раз работали системы ПВО. Сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". Я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может. Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки", - сказал Кличко.

Детали

Он напомнил, что в столице для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты.

"Но, если нет крайней нужды, воздержитесь от передвижения по городу. Ради собственной безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие! Город продолжает готовиться к обороне. На улицах - все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей. Сохраняем выдержку! Помогаем чем можем людям, которые рядом! Держим Киев! Вместе выстоим! Слава Украине!" - добавил городской голова.

Ранее

Как писал УНН, накануне Кличко обратился с призывом не оставлять авто возле железнодорожного вокзала, ведь оттуда продолжается эвакуация женщин и детей.