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За вісім днів війни у Києві народилося 390 малюків

За вісім днів війни у Києві народилося 390 малюків

Київ • УНН

 • 109363 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків — 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Про це розповів міський голова Віталій Кличко заявив у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Лікарні міста всім необхідним забезпечені, працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють, і протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка”, – повідомив Кличко.

Деталі

Міський голова нагадав, що у столиці працює гуманітарний штаб. Усі контакти штабу – на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти, і для людей, яким сьогодні потрібна допомога.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу, а містян – утриматись від пересування Києвом.

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