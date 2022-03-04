За вісім днів війни у Києві народилося 390 малюків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків — 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Про це розповів міський голова Віталій Кличко заявив у відеозверненні, пише УНН.
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“Лікарні міста всім необхідним забезпечені, працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють, і протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка”, – повідомив Кличко.
Деталі
Міський голова нагадав, що у столиці працює гуманітарний штаб. Усі контакти штабу – на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти, і для людей, яким сьогодні потрібна допомога.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу, а містян – утриматись від пересування Києвом.