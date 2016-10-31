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15 марта, 19:03 • 116777 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171867 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141420 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133652 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114518 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106472 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102172 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137381 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132829 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127928 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За выходные боевики усилили свои позиции в нескольких районах Донецкой области

За выходные боевики усилили свои позиции в нескольких районах Донецкой области

Киев • УНН

 • 8288 просмотра

КИЕВ. 31октября. УНН. За выходные дни зафиксировано несколько случаев усиления боевиками своих позиций. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В Донецке зафиксировано прибытия очередной "мобильной огневой группы" оккупантов. В составе группы - три единицы 120-мм минометов (прицепом на КамАЗ иУралах), одна единица ЗУ-23-2 на Урале и две единицы УАЗ "Патриот". В задачах группы -обеспечение огневого прикрытия действий "пехоты" противника на направлении Петровского района Донецка - Марьинка.

В Горловку (район жилых массивов Байрак-группа) оккупанты тайно перебрасывают новый подраздел (к усиленной "мотострелковой" роте) для усиления дислоцирующихся в данном районе бандформирований. В составе подразделения - 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ и 4 танка. Бронетехника и живая сила на грузовом транспорте (Уралы) переброшены в восточную окраину Калиновки.

В районе Енакиево развернутый запасной командный пункт (ЗКП) группировки оккупантов ОК "Донецк" ( "1-й АК ДНР"), действующего на участке Горловка-Дебальцево.

На железнодорожную станцию ​​в населенном пункте Хрустальный (быв. Красный Луч) прибыло два вагона с боеприпасами с РФ. При разгрузке были идентифицированы боеприпасы (реактивниснаряды) типа 9М22 (до РСЗО БМ-21 "Град")", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, с 30 на 31 октября, российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

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