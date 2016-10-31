За выходные боевики усилили свои позиции в нескольких районах Донецкой области

"В Донецке зафиксировано прибытия очередной "мобильной огневой группы" оккупантов. В составе группы - три единицы 120-мм минометов (прицепом на КамАЗ иУралах), одна единица ЗУ-23-2 на Урале и две единицы УАЗ "Патриот". В задачах группы -обеспечение огневого прикрытия действий "пехоты" противника на направлении Петровского района Донецка - Марьинка.

В Горловку (район жилых массивов Байрак-группа) оккупанты тайно перебрасывают новый подраздел (к усиленной "мотострелковой" роте) для усиления дислоцирующихся в данном районе бандформирований. В составе подразделения - 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ и 4 танка. Бронетехника и живая сила на грузовом транспорте (Уралы) переброшены в восточную окраину Калиновки.

В районе Енакиево развернутый запасной командный пункт (ЗКП) группировки оккупантов ОК "Донецк" ( "1-й АК ДНР"), действующего на участке Горловка-Дебальцево.

На железнодорожную станцию ​​в населенном пункте Хрустальный (быв. Красный Луч) прибыло два вагона с боеприпасами с РФ. При разгрузке были идентифицированы боеприпасы (реактивниснаряды) типа 9М22 (до РСЗО БМ-21 "Град")", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, с 30 на 31 октября, российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.