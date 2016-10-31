За вихідні бойовики підсилили свої позиції у декількох районах Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31жовтня. УНН. За вихідні дні зафіксовано декілька випадків підсилення бойовиками своїх позицій. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційнийспротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У Донецьку зафіксовано прибуття чергової "мобільної вогневої групи“ окупантів. У складі групи — три одиниці 120-мм мінометів (причепом на КамАЗ іУралах), одна одиниця ЗУ-23-2 на Уралі та дві одиниці УАЗ “Патріот”. У завданнях групи -забезпечення вогневого прикриття дій “піхоти” противника на напрямку Петровськийрайон Донецька — Мар’їнка.
До Горлівки (район житлових масивів Байрак-гурт) окупанти таємно перекидають новийпідрозділ (до посиленої “мотострілецької” роти) для посилення дислокуючихся вданому районі бандформувань. У складі підрозділу — 4 од. БМП-2, 2 од. МТ-ЛБ і 4 танка. Бронетехніка й жива сила на вантажному транспорті (Урали) перекинуті посхідній околиці Калинівки.
В районі Єнакієвого розгорнутий запасний командний пункт (ЗКП) угруповання окупантів ОК"Донецьк" ( “1-й АК ДНР”), що діє на ділянці Горлівка-Дебальцеве.
На залізничну станцію в населеному пункті Кришталевий (кол. Красний Луч) прибуло два вагона збоєприпасами з РФ. При розвантаженні були ідентифіковані боєприпаси (реактивніснаряди) типу 9М22 (до РСЗВ БМ-21 “Град”)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, з 30 на 31 жовтня, російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціяхукраїнських захисників.