За вихідні бойовики підсилили свої позиції у декількох районах Донеччини

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 6624 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31242 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60698 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74973 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144485 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206221 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193282 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212990 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197366 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152927 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 4707 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 6480 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 5542 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 7252 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 6538 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 6638 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487846 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322387 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384245 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126171 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185632 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128246 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162872 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186094 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

За вихідні бойовики підсилили свої позиції у декількох районах Донеччини

За вихідні бойовики підсилили свої позиції у декількох районах Донеччини

Київ • УНН

 • 8288 перегляди

КИЇВ. 31жовтня. УНН. За вихідні дні зафіксовано декілька випадків підсилення бойовиками своїх позицій. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційнийспротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

"У Донецьку зафіксовано прибуття чергової "мобільної вогневої групи“ окупантів. У складі групи — три одиниці 120-мм мінометів (причепом на КамАЗ іУралах), одна одиниця ЗУ-23-2 на Уралі та дві одиниці УАЗ “Патріот”. У завданнях групи -забезпечення вогневого прикриття дій “піхоти” противника на напрямку Петровськийрайон Донецька — Мар’їнка.

До Горлівки (район житлових масивів Байрак-гурт) окупанти таємно перекидають новийпідрозділ (до посиленої “мотострілецької” роти) для посилення дислокуючихся вданому районі бандформувань. У складі підрозділу — 4 од. БМП-2, 2 од. МТ-ЛБ і 4 танка. Бронетехніка й жива сила на вантажному транспорті (Урали) перекинуті посхідній околиці Калинівки.

В районі Єнакієвого розгорнутий запасний командний пункт (ЗКП) угруповання окупантів ОК"Донецьк" ( “1-й АК ДНР”), що діє на ділянці Горлівка-Дебальцеве.

На залізничну станцію в населеному пункті Кришталевий (кол. Красний Луч) прибуло два вагона збоєприпасами з РФ. При розвантаженні були ідентифіковані боєприпаси (реактивніснаряди) типу 9М22 (до РСЗВ БМ-21 “Град”)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, з 30 на 31 жовтня,  російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціяхукраїнських захисників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72