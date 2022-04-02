За все время войны воздушные силы ВСУ уничтожили 143 самолета и 131 вертолет противника

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"Понеся серьезные потери в авиационной технике, а в настоящее время, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация старается не заходить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Поэтому прибегает к ракетно-бомбовых ударов, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, зато страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизни невинных жертв войны", - говорится в сообщении.

Детали

Также в командовании опровергли очередной фейк со стороны российской пропаганды.

"Военное руководство оккупационных войск едва ли не ежедневно отчитывается своим гражданам, что уничтожена вся система противовоздушной обороны Украины: 90% аэродромов и почти все зенитные ракетные войска. Чушь!

Враг не контролировал и не контролирует украинское небо. Речь может идти об определенном контроль оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях, где противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400"Бук"Панцирь", "Тор", которые постепенно уничтожаются артиллерией, авиацией и другими огневыми средствами."- Отметили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Напомним

Сработала ПВО: враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской области во время обстрела.