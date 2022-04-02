За весь час війни повітряні сили ЗСУ знищили 143 літаки та 131 вертоліт противника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що наразі знищено 143 літаки та 131 вертоліт окупаційних військ. Про це інформує УНН.
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"Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", - йдеться у повідомленні.
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Також у командуванні спростували черговий фейк зі сторони російської пропаганди.
"Військове керівництво окупаційних військ чи не щодня звітує своїм громадянам, що знищено всю систему протиповітряної оборони України: 90% аеродромів та майже всі зенітні ракетні війська. Нісенітниця!
Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", «Тор», які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами." - зазначили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.
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Спрацювала ППО: ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури на Одещині під час обстрілу.