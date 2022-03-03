За вчера в России задержали 585 участников протеста против войны

Детали

"585 Участники протеста против войны задержаны сегодня", - говорится в сообщении.

Также дадали, что задерживают даже тех, кто ведет видеосъемку. На Театральной площади в Москве задержали мужчину у которого была термосумкаЯндекс.Їжіс надписью: "Мир миру".

Полиция просит разойтись людей, долго находящихся на одном месте.

В Москве известно о задержании по меньшей мере 195 человек.

Всего с 24 февраля задержали 7474 человека.