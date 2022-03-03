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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 28011 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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За вчора у Росії затримали 585 учасників протесту проти війни

За вчора у Росії затримали 585 учасників протесту проти війни

Київ • УНН

 • 129397 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Як повідомляє Avtozak LIVE за вчорашню добу по всій Росії затримали 585 протестивальнів під час акції "Ні війні", інформує УНН.

Деталі

"585 учасників протесту проти війни затримано сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Також дадали, що затримують навіть тих, хто веде відеозйомку. На Театральній площі в Москві затримали чоловіка у якого була термосумка Яндекс.Їжі з написом: «Мир світу». 

Поліція просить розійтися людей, які довго перебувають на одному місці.

У Москві відомо про затримання щонайменше 195 осіб.

Усього з 24 лютого затримали 7474 особи.

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