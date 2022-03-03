За вчора у Росії затримали 585 учасників протесту проти війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Як повідомляє Avtozak LIVE за вчорашню добу по всій Росії затримали 585 протестивальнів під час акції "Ні війні", інформує УНН.
Деталі
"585 учасників протесту проти війни затримано сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Також дадали, що затримують навіть тих, хто веде відеозйомку. На Театральній площі в Москві затримали чоловіка у якого була термосумка Яндекс.Їжі з написом: «Мир світу».
Поліція просить розійтися людей, які довго перебувають на одному місці.
У Москві відомо про затримання щонайменше 195 осіб.
Усього з 24 лютого затримали 7474 особи.