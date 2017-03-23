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За убийством Д.Вороненкова могли стоять российские генералы - политолог

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Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова могло было быть местью или прозрачным намеком многим политэмигрантам из России, которые сегодня находятся в Киеве, чтобы они были менее активными, считает Вадим Карасев

КИЕВ. 23 марта. УНН. Одной из версий убийства российского экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова могут быть его бизнессвязи с генералами из силовых структур, которые могли просто отомстить. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Вадим Карасев.

"Могли стоять генералы из силовых структур России, связанные с бизнесом Вороненкова. После того, как они рассорились, они вели разного рода подпольные войны. Он много знал об их бизнессвязях, сделках. Кто его же вывел в Госдуму и устроил во фракцию коммунистов", - рассказал В.Карасев.

Кроме того, его убийство может быть связано с тем, что, обидевшись на своих прошлых покровителей, он приехал в Киев.

"Поехал не доживать года в Германии, где живут родственники его жены, а приехал в Киев, принял украинское гражданство, пошел свидетельствовать против Януковича, имел информацию, еще пытался здесь расследования какие-то проводить, какой-то центр создавать. То есть не оставил борьбу, а как раз наоборот - хотел активно бороться за свои интересы. Надо было уничтожить так показательно для того, чтобы другие задумались, если они что-то с кем-то не поделят, то не надо ехать в Украину и бороться за справедливость, не демонстрировать свою антироссийскую позицию, а доживать в какой-то европейской стране", - рассказал он.

Относительно возможных связях с делом экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором Д.Вороненков давал показания, то эксперт их не исключил.

Однако, по словам В.Карасева, Д.Вороненков уже дал показания, которые были запротоколированы, и "убивать его было поздно".

Напомним, что Денис Вороненков связан с делом "Трех китов" или "мебельным скандалом", который произошел в начале 2000-х годов. В частности, это дело было связано с контрабандой, к которой были причастны работники ФСБ и российской таможни.

После расследований по этому делу своих постов лишились 19 высокопоставленных чиновников таможни, прокуратуры, ФСБ.

Как сообщал УНН, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Вскоре стрелок скончался в больнице.

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