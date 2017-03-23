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За вбивством Д.Вороненкова могли стояти російські генерали - політолог

За вбивством Д.Вороненкова могли стояти російські генерали - політолог

Київ • УНН

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Убивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова могло було бути помстою або прозорим натяком багатьом політемігрантам з Росії, які сьогодні перебувають в Києві, щоб вони були менш активними, вважає Вадим Карасьов

КИЇВ. 23 березня. УНН. Однією з версій вбивства російського екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова можуть бути його бізнесзв’язки з генералами із силових структур, які могли просто помститися. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Вадим Карасьов.

"Могли стояти генерали із силових структур Росії, які пов’язані з бізнесом Вороненкова. Після того, як вони розсварилися, вони вели різного роду підпільні війни. Він багато знав про їх бізнесзв’язки, оборудки. Хтось його ж вивів у Держдуму і влаштував у фракцію комуністів", - розповів В.Карасьов.

Крім того, його вбивство може бути пов’язане з тим, що, образившись на своїх минулих покровителів, він приїхав в Київ.

"Поїхав не доживати роки в Німеччині, де живуть родичі його дружини, а приїхав у Київ, прийняв українське громадянство, пішов свідчити проти Януковича, мав інформацію, ще намагався тут розслідування якісь проводити, якийсь центр створювати. Тобто не полишив боротьбу, а якраз навпаки - хотів активно боротися за свої інтереси. Треба було знищити так показово для того, щоб інші задумалися, якщо вони щось з кимось не поділять, то не треба їхати в Україну і боротися за справедливість, не демонструвати свою антиросійську позицію, а доживати в якійсь європейській країні", - розповів він.

Щодо можливих зв’язків із справою екс-президента України Віктора Януковича, в якій Д.Вороненков давав свідчення, то експерт їх не виключив.

Проте, за словами В.Карасьова, Д.Вороненков уже надав свідчення, які були запротокольовані, тож "вбивати його було пізно".

Нагадаємо, що Денис Вороненков пов'язаний зі справою "Трьох китів" або "меблевим скандалом", який стався на початку 2000-х років. Зокрема ця справа була пов’язана із контрабандою, до якої були причетні працівники ФСБ та російської митниці.

Після розслідувань по цій справі своїх постів позбулися 19 високопоставлених чиновників митниці, прокуратури, ФСБ.

Як повідомляв УНН, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Невдовзі стрілок помер в лікарні.

Українські Національні Новини

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