За три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли

Игорь Кушнир отметил, что миссией компании является обеспечение жильем широких слоев населения, а для этого нужно много земли и в удобных местах, которой нет.

"За восемь лет город выделил "Киевгорстрою" только три гектара. Это на три месяца работы в общем объеме производства компании. Специалисты компании ищут землю на вторичном рынке. КГС строит по инвестиционным договорам. А хозяева земли, на которой мы строим, получают от этого определенный процент квартир. Хотя такой же эквивалент мог бы получать и город - для обеспечения жильем тех же очередников, например. Если бы выделял землю под строительство", - рассказал Кушнир.

Он отметил важность также внедрение в Киеве генплана, которого до сих пор нет. Это позволит навести порядок в застройке.

"Самый болезненный вопрос для Киева - это генплан. Его нет, поэтому все бегут друг перед другом, что-то строят.

Как только генплан будет готов, все вернется в законодательную плоскость. Исчезнет коррупция в разрешительных системах, не надо будет с кем-то договариваться. Покупая участок, застройщик уже будет знать, что можно построить, и не надо будет постоянно что-то придумывать", - считает президент ХК "Киевгорстрой".