За три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киев не выделяет земли под жилую застройку. Так, за три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли. Об этом в интервью mind.ua рассказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает УНН.
Игорь Кушнир отметил, что миссией компании является обеспечение жильем широких слоев населения, а для этого нужно много земли и в удобных местах, которой нет.
"За восемь лет город выделил "Киевгорстрою" только три гектара. Это на три месяца работы в общем объеме производства компании. Специалисты компании ищут землю на вторичном рынке. КГС строит по инвестиционным договорам. А хозяева земли, на которой мы строим, получают от этого определенный процент квартир. Хотя такой же эквивалент мог бы получать и город - для обеспечения жильем тех же очередников, например. Если бы выделял землю под строительство", - рассказал Кушнир.
Он отметил важность также внедрение в Киеве генплана, которого до сих пор нет. Это позволит навести порядок в застройке.
"Самый болезненный вопрос для Киева - это генплан. Его нет, поэтому все бегут друг перед другом, что-то строят.
Как только генплан будет готов, все вернется в законодательную плоскость. Исчезнет коррупция в разрешительных системах, не надо будет с кем-то договариваться. Покупая участок, застройщик уже будет знать, что можно построить, и не надо будет постоянно что-то придумывать", - считает президент ХК "Киевгорстрой".