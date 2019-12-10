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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103808 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146600 просмотра

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За три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли

За три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли

Киев  •  УНН

 • 9816 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киев не выделяет земли под жилую застройку. Так, за три года город выделил "Киевгорстрою" только три гектара земли. Об этом в интервью mind.ua рассказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает УНН.

Игорь Кушнир отметил, что миссией компании является обеспечение жильем широких слоев населения, а для этого нужно много земли и в удобных местах, которой нет.

"За восемь лет город выделил "Киевгорстрою" только три гектара. Это на три месяца работы в общем объеме производства компании. Специалисты компании ищут землю на вторичном рынке. КГС строит по инвестиционным договорам. А хозяева земли, на которой мы строим, получают от этого определенный процент квартир. Хотя такой же эквивалент мог бы получать и город - для обеспечения жильем тех же очередников, например. Если бы выделял землю под строительство", - рассказал Кушнир.

Он отметил важность также внедрение в Киеве генплана, которого до сих пор нет. Это позволит навести порядок в застройке.

"Самый болезненный вопрос для Киева - это генплан. Его нет, поэтому все бегут друг перед другом, что-то строят.

Как только генплан будет готов, все вернется в законодательную плоскость. Исчезнет коррупция в разрешительных системах, не надо будет с кем-то договариваться. Покупая участок, застройщик уже будет знать, что можно построить, и не надо будет постоянно что-то придумывать", - считает президент ХК "Киевгорстрой".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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