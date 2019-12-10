За три роки місто виділило “Київміськбуду” лише три гектара землі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київ не виділяє землі під житлову забудову. Так, за три роки місто виділило “Київміськбуду” лише три гектара землі. Про це в інтерв’ю mind.ua розповів глава правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, передає УНН.
Ігор Кушнір наголосив, що місією компанії є забезпечення житлом найширших верств населення, а для цього потрібно багато землі і в зручних місцях, якої немає.
“За вісім років місто виділило „Київміськбуду“ лише три гектара. Це на три місяці роботи в загальному обсязі виробництва компанії. Фахівці компанії шукають землю на вторинному ринку. КМБ будує за інвестиційними договорами. А господарі землі, на якій ми будуємо, отримують від цього певний відсоток квартир. Хоча такий же еквівалент могло б отримувати і місто — для забезпечення житлом тих самих черговиків, наприклад. Якби виділяло землю під будівництво”, — розповів Кушнір.
Він наголосив на важливості також впровадження у Києві генплану, якого досі немає. Це дасть змогу навести лад у забудові.
“Найболючіше питання для Києва — це генплан. Його немає, тому всі біжать один поперед одного, щось будують.
Як тільки генплан буде готовий, усе повернеться в законодавчу площину. Зникне корупція в дозвільних системах, не треба буде з кимось домовлятися. Купуючи ділянку, забудовник вже знатиме, що можна побудувати, і не треба буде постійно щось вигадувати”, — вважає президент ХК “Київміськбуд”.