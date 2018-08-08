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За три месяца украинцы положили на депозиты 17 млрд грн

За три месяца украинцы положили на депозиты 17 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11835 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В втором квартале украинцы положили на депозиты 17,2 млрд грн. Об этом говорится в августовском квартальном “Обзоре банковского сектора” НБУ, передает УНН.

“Во второй квартале средства населения в банках выросли на 17,2 млрд грн”, — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что в апреле-июне сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему (+8,7% квартал к кварталу и + 1,4% в годовом измерении). Государственные банки продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается.

“По-прежнему, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию”, — уточнили в центробанке.

При этом, средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн. Всего, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии.

Доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.

Также в Нацбанке сообщили, что в течение II квартала ставки по гривневым депозитам физических лиц и стоимость кредитов населению почти не изменились. Стоимость депозитов в гривне на 6, 9 и 12 месяцев находилась на уровне около 14,1% годовых на конец квартала.

Стоимость 12-месячных депозитов в долларах оставалась на историческом минимуме — 3,3% годовых. Стоимость новых кредитов корпорациям выросла на 0,6 п.п. до 16,1% годовых.

Напомним, во II квартале украинцы активно брали потребительские кредиты в банках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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