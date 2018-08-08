За три місяці українці поклали на депозити 17 млрд грн

ukru
15:22 • 26986 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 49101 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 64238 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 62722 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 104100 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 149224 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187263 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 273942 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166790 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142287 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 57722 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 112918 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 96185 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 80851 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 72670 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 64192 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 142292 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 273931 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 206720 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 235240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11452 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27638 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29823 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33149 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 57724 перегляди
Актуальне
За три місяці українці поклали на депозити 17 млрд грн

За три місяці українці поклали на депозити 17 млрд грн

Київ • УНН

 • 11837 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У ІІ кварталі українці поклали на депозити 17,2 млрд грн. Про це йдеться у серпневому квартальному “Огляді банківського сектору” НБУ, передає УНН.

“У ІІ кварталі кошти населення у банках зросли на 17,2 млрд грн”, — зауважили в Нацбанку.

Зазначається, що у квітні-червні збереглися високі темпи припливу гривневих коштів населення до банківської системи (+8,7% квартал до кварталу та +21,4% у річному вимірі). Державні банки продовжували нарощувати обсяги депозитів у валюті, хоча загалом за системою частка валютних депозитів скорочується.

“Як і раніше, це переважно короткострокові депозити: близько половини з них складають депозити до 3 місяців та кошти на вимогу”, — уточнили в центробанку.

При цьому, кошти бізнесу у банках, після сезонного відпливу на початку року, у ІІ кварталі збільшилися на 6,4 млрд грн. Загалом, за квітень-червень кошти бізнесу у банках зросли на 0,9% у гривні та 4,2% у іноземній валюті в доларовому еквіваленті. Зростання валютних вкладів бізнесу забезпечили переважно державні монополії.

Частка коштів НБУ в фондуванні банків знизилася до історично мінімального значення у 0,9%.

Також у Нацбанку повідомили, що протягом ІІ кварталу ставки за гривневими депозитами фізичних осіб та вартість кредитів населенню майже не змінилися. Вартість депозитів у гривні на 6, 9 та 12 місяців перебувала на рівні близько 14,1% річних на кінець кварталу.

Вартість 12-місячних депозитів у доларах залишалася на історичному мінімумі — 3,3% річних. Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0,6 в.п. до 16,1% річних.

Нагадаємо, у ІІ кварталі українці активно брали споживчі кредити в банках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69