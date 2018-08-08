За три місяці українці поклали на депозити 17 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У ІІ кварталі українці поклали на депозити 17,2 млрд грн. Про це йдеться у серпневому квартальному “Огляді банківського сектору” НБУ, передає УНН.
“У ІІ кварталі кошти населення у банках зросли на 17,2 млрд грн”, — зауважили в Нацбанку.
Зазначається, що у квітні-червні збереглися високі темпи припливу гривневих коштів населення до банківської системи (+8,7% квартал до кварталу та +21,4% у річному вимірі). Державні банки продовжували нарощувати обсяги депозитів у валюті, хоча загалом за системою частка валютних депозитів скорочується.
“Як і раніше, це переважно короткострокові депозити: близько половини з них складають депозити до 3 місяців та кошти на вимогу”, — уточнили в центробанку.
При цьому, кошти бізнесу у банках, після сезонного відпливу на початку року, у ІІ кварталі збільшилися на 6,4 млрд грн. Загалом, за квітень-червень кошти бізнесу у банках зросли на 0,9% у гривні та 4,2% у іноземній валюті в доларовому еквіваленті. Зростання валютних вкладів бізнесу забезпечили переважно державні монополії.
Частка коштів НБУ в фондуванні банків знизилася до історично мінімального значення у 0,9%.
Також у Нацбанку повідомили, що протягом ІІ кварталу ставки за гривневими депозитами фізичних осіб та вартість кредитів населенню майже не змінилися. Вартість депозитів у гривні на 6, 9 та 12 місяців перебувала на рівні близько 14,1% річних на кінець кварталу.
Вартість 12-місячних депозитів у доларах залишалася на історичному мінімумі — 3,3% річних. Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0,6 в.п. до 16,1% річних.
Нагадаємо, у ІІ кварталі українці активно брали споживчі кредити в банках.