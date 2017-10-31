За неделю в Украине произошло 860 пожаров - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За минувшую неделю, с 23 по 29 октября, в Украине произошло 860 пожаров, вследствие которых погибло 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Ликвидировано 860 пожаров, спасено на пожарах 24 человека и не допущено уничтожение огнем 399 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибло 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 57 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В целом, на прошлой неделе зарегистрировано 1 тыс. 304 чрезвычайных события.
Напомним, ГСЧС настоятельно призывает отменить мораторий на проверки бизнеса из-за резкого увеличения количества пожаров в Украине. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок.
Через сопротивление владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд за разрешением на проверки.
Против моратория выступают также в Минприроды. Эковедомство не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.
Госпродпотребслужба в свою очередь заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что на сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.