За неделю в Украине произошло 860 пожаров - ГСЧС

"Ликвидировано 860 пожаров, спасено на пожарах 24 человека и не допущено уничтожение огнем 399 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибло 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 57 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В целом, на прошлой неделе зарегистрировано 1 тыс. 304 чрезвычайных события.

Напомним, ГСЧС настоятельно призывает отменить мораторий на проверки бизнеса из-за резкого увеличения количества пожаров в Украине. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок.

Через сопротивление владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд за разрешением на проверки.

Против моратория выступают также в Минприроды. Эковедомство не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.

Госпродпотребслужба в свою очередь заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что на сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.