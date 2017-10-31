За тиждень в Україні сталося 860 пожеж - ДСНС

"Ліквідовано 860 пожеж, врятовано на пожежах 24 людини і не допущено знищення вогнем 399 будинків і 43 од. Техніки. На пожежах загинуло 28 чоловік, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 57 тис. Грн", - йдеться в повідомленні.

В цілому, на минулому тижні зареєстровано 1 тис. 304 надзвичайних події.

Нагадаємо, ГСЧС настійно закликає скасувати мораторій на перевірки бізнесу через різке збільшення кількості пожеж в Україні. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити в термін.

Через опір власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ГСЧС змушені звертатися до суду за дозволом на перевірки.

Проти мораторію виступають також в Мінприроди. Ековедомство не може перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами через дії мораторію. Як наслідок, в регіонах з небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому перешкодити.

Госпродпотребслужба в свою чергу заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою. А в МЕРТ відзначають, що на сьогодні на мораторій скаржаться як споживачі, так і бізнес.