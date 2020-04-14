Через неделю у экс-руководителя "Енергомережі" Крючкова истекает срок действия меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Срок действия обязанностей, возложенных на экс-руководителя компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова, который является подозреваемым в уголовном производстве о хищениях в энергетике, истекает 20 апреля 2020 года, передает УНН со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда.
"Определить срок действия обязанностей, возложенных судом на подозреваемого ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1 (Крючков - ред.), до 20.04.2020 года", - говорится в постановлении суда от 21 февраля 2020 года.
Напомним, что Крючков в производстве НАБУ № 12015000000000200 имеет статус подозреваемого лица. В начале 2019 года он был экстрадирован в Украину из Германии.
Следователи установили, что через возглавляемую им компанию "Енергомережа" - через схему выкупа долговых обязательств - разворовывались госсредства ряда облэнерго, в том числе и "Запорожьеоблэнерго". Ущерб, нанесенный Украине от деятельности "Енергомережі", оценивают на уровне 1,4 млрж грн.
По данным журналистского расследования "Радио Свобода", Крючков действовал не самостоятельно. В его телефонных разговорах речь идет, например, о перевозке денег в офисы братьев Суркисов на базе "Динамо".
Впоследствии, правда, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что эти телефонные разговоры, якобы, были уничтожены неизвестными правоохранителями.
Однако, напомним, что в конце прошлого года ВАКС вынес решение, в котором все-таки подтвердил, что изъятые во время обысков в офисах "Динамо" документы имеют прямое отношение к уголовному производству НАБУ по сделкам "Енергомережі".
Суркисы в производстве статусов подозреваемых пока не имеют, хотя и были допрошены.