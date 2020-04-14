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За тиждень у екскерівника "Енергомережі" Крючкова спливає термін дії запобіжного заходу

За тиждень у екскерівника "Енергомережі" Крючкова спливає термін дії запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Термін дії обов'язків, покладених на екскерівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, що є підозрюваним у кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, спливає 20 квітня 2020 року, передає УНН із посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду.

"Визначити термін дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Крючков - ред.), до 20.04.2020 року", - йдеться в ухвалі суду від 21 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що Крючков у провадженні НАБУ № 12015000000000200 має статус підозрюваної особи. На початку 2019 року його було екстрадовано в Україну з Німеччини.

Слідчі встановили, що через очолювану ним компанію “Енергомережа” — через схему викупу боргових зобов’язань — розкрадалися держкошти низки обленерго, зокрема і “Запоріжжяобленерго” також. Збитки, завдані Україні від діяльності “Енергомережі”, оцінюють на рівні 1,4 млрд грн.

За даними журналістського розслідування "Радіо Свобода", Крючков діяв не самостійно. У його телефонних розмовах йдеться, наприклад, про перевезення грошей до офісів братів Суркісів на базі "Динамо".

Згодом, правда, голова НАБУ Артем Ситник заявив, що ці телефонні розмови, нібито, були знищені невідомими правоохоронцями.

Однак, нагадаємо, що наприкінці минулого року ВАКС виніс ухвалу, у якій все-таки підтвердив, що вилучені під час обшуків в офісах “Динамо” документи мають пряме відношення до кримінального провадження НАБУ щодо оборудок “Енергомережі”.

Суркіси у провадженні статусів підозрюваних поки не мають, хоча і були допитані.

Українські Національні Новини

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