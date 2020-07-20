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За неделю камеры зафиксировали более 200 автомобилей, которые превышали скорость

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КИЕВ. 20 июля. УНН. На прошлой неделе камеры автоматической фиксации зафиксировали 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

"Антирекорды нарушений скоростного режима за неделю - с 13 по 19 июля. 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошлую неделю. Наибольшей скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283*** - 218 км/ч", - говорится в сообщении.

Указано, что нарушителя зафиксировали камеры на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

Отмечается, что наибольшее количество раз за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Renault Duster с номерным знаком BC969*** - 23 раза.

Напомним, за месяц работы систем автофиксации полиция отчиталась о почти 700 тыс. нарушений ПДД.

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