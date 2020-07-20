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За тиждень камери зафіксували понад 200 автомобілів, які перевищували швидкість

За тиждень камери зафіксували понад 200 автомобілів, які перевищували швидкість

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Минулого тижня камери автоматичної фіксації зафіксували 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

"Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 13 до 19 липня. 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень. Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** — 218 км/год", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що порушника зафіксували камери на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Зазначається, що найбільшу кількість разів за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Renault Duster з номерним знаком BC969***— 23 рази.

Нагадаємо, за місяць роботи систем автофіксації поліція відзвітувала про майже 700 тис. порушень ПДР.

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