За прошедшие сутки оккупанты совершили 272 обстрела по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно данным военных источников, вражеские силы направили 133 беспилотных летательных аппарата различных модификаций на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также было зафиксировано 6 обстрелов ракетно-артиллерийскими системами, которые ударили по Роботино, Новоандреевке и Левадному. Всего за сутки вражеские артиллеристы выпустили 133 артобстрела по территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Мирного, Роботино, Левадного, Малиновки, Приморского, Лобкового и Плавней.

Кроме того, в пределах суток было зафиксировано 9 случаев разрушения жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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