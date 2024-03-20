За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.