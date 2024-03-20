За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

За сутки произошло 80 боевых столкновений. рф нанесла 4 ракетных и 86 авиационных ударов. Совершено 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Под артиллерийским обстрелом оказались около 150 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: Защитники отбили 10 атак россиян в Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 7 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 6 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 1 безуспешный штурм позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов