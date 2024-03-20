За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  102845 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  108136 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  114918 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  120369 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  195835 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142016 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134212 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132481 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191939 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191079 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

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18 марта 2024, 18:47  •  195835 просмотра
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  319614 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  334707 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  403054 просмотра

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных и 86 авиационных ударов, а также 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  6295 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов

ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года

ЕС продлил период беспошлинного и безквотного импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать сельское хозяйство Украины в условиях продолжающейся войны с рф.

Война •   •  12061 просмотра
ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года

Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы

Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для профилактики кариеса, заболеваний десен и других проблем со здоровьем.

Здоровье •   •  8676 просмотра
Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы

российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

Беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области, где расположена авиабаза "энгельс-2".

Война •   •  12536 просмотра
российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Финляндия уже 7-й год подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета о счастье 2024, подготовленного Организацией Объединенных Наций. Украина в этом отчете заняла 105 место.

Общество •   •  12885 просмотра
7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

УНН Lite •   •  12777 просмотра
Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Соединенное Королевство отправило в Газу более 2 000 тонн продовольственной помощи, что является крупнейшей поставкой гуманитарной помощи в его истории, предназначенной для оказания жизненно необходимой помощи более чем 275 000 человек, страдающих от гуманитарного кризиса в регионе.

Общество •   •  17631 просмотра
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПАСЕ) в Брюсселе, где обсудили различные темы, связанные с агрессией рф против Украины и Восточным партнерством.

политика •   •  14636 просмотра
Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

российская пропаганда распространяет фейковые обвинения в религиозной войне в Украине в адрес президента Зеленского и Службы безопасности, чтобы подорвать доверие общественности и оправдать действия рф.

Общество •   •  21668 просмотра
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.

Война •   •  19166 просмотра
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области