За сутки оккупанты совершили 356 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
Российские войска совершили 356 обстрелов населенных пунктов Запорожской области за сутки. Атаки включали авиаудары, беспилотники, РСЗО и артиллерию, повредив инфраструктуру, но без жертв среди гражданских.
В течение последних суток российские войска 356 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️Російські силы нанесли пять авиаударов по Новодаровке и Малой Токмачке.
▪️191 беспилотник различной модификации атаковал Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское.
▪️П пять обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Гуляйполе, Новоандреевку и Новоданиловку.
▪️155 артиллерийских ударов было нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Окупанти 265 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області7 сентября 2024, 04:05 • 100991 просмотр