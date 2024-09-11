За добу окупанти здійснили 356 атак на 8 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
Російські війська здійснили 356 обстрілів населених пунктів Запорізької області за добу. Атаки включали авіаудари, безпілотники, РСЗВ та артилерію, пошкодивши інфраструктуру, але без жертв серед цивільних.
Протягом останньої доби російські війська 356 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
▪️Російські сили завдали п'ять авіаударів по Новодарівці та Малій Токмачці.
▪️191 безпілотник різної модифікації атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське.
▪️П’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку.
▪️155 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Окупанти 265 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області07.09.24, 07:05 • 101103 перегляди