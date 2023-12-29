За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 6 тысяч абонентов по всей Украине

В течение суток украинские энергетики восстановили электроснабжение для более шести тысяч абонентов по Украине. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

В частности, в Харькове и области, где после утренней атаки было обесточено около 6 тысяч абонентов, все уже ожили.

На Киевщине, где были обесточены более 800 абонентов, подключили 300 потребителей. Остаются без электроснабжения более 500 абонентов в Васильковском районе. Продолжаются работы по подключению - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, без электроэнергии более 300 потребителей в Одессе. Энергетики отключили их по требованию ГСЧС. Эти меры нужны для ликвидации спасателями последствий обстрелов.

Также отмечается, что Днепропетровской области, где обстрелом была повреждена высоковольтная линия, абоненты запитаны по резервной линии.

Напомним,

Массированные российские атаки вызвали отключение электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

В то же время в Минэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, а применение плановых отключений не предвидится.

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