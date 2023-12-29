За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 6 тысяч абонентов по всей Украине

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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133215 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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