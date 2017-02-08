За систематическое взяточничество будут судить должностное лицо киевской РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Соломенской РГА, который требовал взятки у подчиненных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела контроля за благоустройством Соломенской РГА по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.
Должностное лицо требовало у подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду, угрожая в случае их несогласия принять меры руководящего и дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должности.
Злоумышленника задержали "на горячем" в ноябре прошлого года сразу после получения им очередной "дани" в размере 13 тыс. грн. Также ему была избрана мера пресечения.
По ходатайству местной прокуратуры подозреваемый отстранен от занимаемой должности.
За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества и лишением возможности занимать определенные должности на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, должностное лицо Госпродпотребслужбы будут судить за взяточничество.