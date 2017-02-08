За систематическое взяточничество будут судить должностное лицо киевской РГА

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 9758 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 46617 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 13516 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 72416 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 135270 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 138617 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 146499 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157776 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166762 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140099 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
47%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 26804 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 29045 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 26965 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 29887 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 24253 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 14909 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 46757 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 211760 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 265925 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 466510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 35153 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34537 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48760 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70586 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77565 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

За систематическое взяточничество будут судить должностное лицо киевской РГА

Киев • УНН

 • 7079 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Соломенской РГА, который требовал взятки у подчиненных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

За систематическое взяточничество будут судить должностное лицо киевской РГА

Киевской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела контроля за благоустройством Соломенской РГА по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.

Должностное лицо требовало у подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду, угрожая в случае их несогласия принять меры руководящего и дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должности.

Злоумышленника задержали "на горячем" в ноябре прошлого года сразу после получения им очередной "дани" в размере 13 тыс. грн. Также ему была избрана мера пресечения.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества и лишением возможности занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, должностное лицо Госпродпотребслужбы будут судить за взяточничество.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,570.26