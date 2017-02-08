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За системне хабарництво судитимуть посадовця київської РДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця Солом’янської РДА, який вимагав хабарі від підлеглих. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

За системне хабарництво судитимуть посадовця київської РДА

Київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу контролю за благоустроєм Солом’янської РДА за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України.

Посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду, погрожуючи у разі їхньої незгоди вжити заходів керівного та дисциплінарного впливу, аж до звільнення з посад.

Зловмисника затримали “на гарячому” у листопаді минулого року одразу під час одержання ним чергової “данини” у розмірі 13000 грн й обрали запобіжний захід.

Наразі за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваного відсторонено від займаної посади.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, посадовця Держпродспоживслужби судитимуть за хабарництво.

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