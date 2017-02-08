За системне хабарництво судитимуть посадовця київської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця Солом’янської РДА, який вимагав хабарі від підлеглих. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу контролю за благоустроєм Солом’янської РДА за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України.
Посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду, погрожуючи у разі їхньої незгоди вжити заходів керівного та дисциплінарного впливу, аж до звільнення з посад.
Зловмисника затримали “на гарячому” у листопаді минулого року одразу під час одержання ним чергової “данини” у розмірі 13000 грн й обрали запобіжний захід.
Наразі за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваного відсторонено від займаної посади.
За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, посадовця Держпродспоживслужби судитимуть за хабарництво.