За семь лет число украинских студентов за границей выросло почти в три раза

"С 2009 до 2016 года количество студентов (украинских - ред.) за рубежом выросло на 186%, до около 70 тысяч человек", - сказал Кубив.

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Как сообщал УНН, по результатам исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше, каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад. Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западные страны Европейского Союза.