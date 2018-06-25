За сім років кількість українських студентів за кордоном зросла майже утричі

"З 2009 до 2016 року кількість студентів (українських - ред.) за кордоном зросла на 186%, до близько 70 тисяч осіб", - сказав Кубів.

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Як повідомляв УНН, за результатами дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі, кожен третій українець після закінчення навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів. Понад 30% анкетованих після закінчення студій планує їхати далі у західні країни Європейського Союзу.