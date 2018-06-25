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За сім років кількість українських студентів за кордоном зросла майже утричі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом 2009–2016 років кількість українців, які виїхали здобувати вищу освіту за кордон, зросла майже у три рази. Про це на відкритті Національної програми стажувань в ЦОВВ повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

"З 2009 до 2016 року кількість студентів (українських - ред.) за кордоном зросла на 186%, до близько 70 тисяч осіб", - сказав Кубів.

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Як повідомляв УНН, за результатами дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі, кожен третій українець після закінчення навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів. Понад 30% анкетованих після закінчення студій планує їхати далі у західні країни Європейського Союзу.

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