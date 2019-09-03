За семь месяцев более 93 тыс. украинок получили декретные

"По оперативным данным первых семи месяцев 2019 года, Фонд социального страхования профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для более 93 тысяч работающих женщин. На эти цели Фонд направил 2,63 млрд гривен, что на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года", - сообщили в пресс-центре.

Также в Фонде напомнили, что получить листок нетрудоспособности в связи с родами можно с 30 недели беременности на 126 календарных дней.

Добавим, на больничные и декретные за полгода ушло 7,2 млрд грн.

Напомним, что украинцы предложили Президенту доплачивать женщинам 10% от пенсии за каждого рожденного ребенка.